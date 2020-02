Maltempo, oltre 150 gli interventi dei vigili del fuoco: rami in strada

I vigili del fuoco anche ieri hanno svolto numeri interventi a causa del forte vento. Circa 40 gli quelli effettuati nella provincia Ancona, 70 nella provincia di Ascoli Piceno e Fermo, 40 in provincia di Macerata mentre nel pesarese la situazione è tornata alla normalità

I pompieri sono dovuti intervenire soprattutto per rimuovere alberi e rami in strada che avrebbero potuto causare incidenti e disagi per gli automobilisti. Per fortuna in nottata la situazione è tornata tranquilla.