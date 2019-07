Danni del maltempo, alberi caduti e rami pericolanti: i lavori in fase di completamento

Sono stati effettuati in questi giorni i lavori di bonifica e riqualificazione in via Fratellli Zuccari- strada vecchia di Pietralacroce, nell'area retrostante il Palaverde. L'intervento ha ripristinato lo stato dell'area che era interessata da rovi, boscaglia e erbacce. Completate recentemente anche le potature delle siepi di viale della Vittoria, Corso Carlo Alberto, via Giordano Bruno e piazza Ugo Bassi. “Inoltre – afferma l'assessore alle Manutenzioni, Stefano Foresi, - abbiamo terminato la riparazione dei danni provocati dalla grave ondata di maltempo verificatisi giorni or sono”.

Infatti sono stati appena completati gli interventi coordinati dall'Ufficio Verde del Comune di Ancona relativi alla sistemazione di alberi e rami caduti o danneggiati dal maltempo dei giorni scorsi. In oltre 80 punti della città, anche a seguito delle segnalazioni dei cittadini, le squadre hanno lavorato per tagliare rami o alberi pericolanti o rimuovere quelli caduti sulla sede stradale. Il costo complessivo delle operazioni ammonta a circa 60 mila euro comprensivo anche del recupero dei preesistenti o messa in opera di nuovi impianti di illuminazione caduti per la furia del vento.