Maltempo, l'Esino ora fa paura: superata la soglia d'allarme

La Protezione civile ha comunicato che il fiume Esino ha superato la soglia di allarme a monte della città di Jesi. A dare l'ufficialità è stato il Comune leoncello ed ora si teme per possibili esondazioni. Viste le abbonanti piogge che da ieri mattina stanno interessando il territorio, alcuni torrenti si sono ingrossati e per questo è stato raccomandato di prestare molta attenzione nei sottopassi, ponticelli e ponti.

Già da ieri era stato istituito il Coc (CENTRO OPERATIVO COMUNALE) per monitorare l'intera situazione, che prevede il protrarsi del maltempo anche per la giornata di domani (martedì). In via precauzionale è stato chiuso il sottopasso della Rusticanella, con la Polizia locale che ha organizzato alcuni presidi nelle aree più a rischio.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO