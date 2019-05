Maltempo, la fitta grandinata blocca l'auto: 2 persone in trappola

Maltempo e grandinata in provincia. I comuni maggiormente colpiti sono stati Ancona, Osimo, Filottrano e Jesi. Ed è in quelle zone che i vigili del fuoco hanno effettuato circa 30 interventi legati all'emergenza per frane, allagamenti, danni dovuti al forte vento e la violenta grandinata.

Tra gli interventi di maggior rilievo il recupero di una macchina con 2 persone a bordo a Filottrano, che per il fango e la grandine sono rimasti bloccati. I pompieri hanno raggiunto i malcapitati, portato in zona sicura le persone e l'auto.