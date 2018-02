Maltempo, Burian colpirà tutta la provincia. Gli esperti: «Gelo e neve come nel 1985»

Preparate giacce pesanti, coperte e scarponi. L'ondata di gelo in arrivo in tutta Europa colpirà anche la nostra provincia, con neve, freddo polare e temperature che non supereranno lo 0 anche di giorno. Un evento che secondo gli esperti potrebbe essere paragonabile a quelli del febbraio 2012 o del gennaio del 1985. Tra le giornate di lunedì e martedì le temperature in gran parte della Regione dovrebbro scendere in picchiata con minime fino a -4 gradi anche nelle zone in pianura.

L'aria gelida proveniente dalla Siberia, toccherà nelle zone d'origine anche i -40 gradi. Ad Ancona Burian (così è stato chiamato il fenomeno atmosferico) arriverà domenica pomeriggio, portando abbondanti nevicate fino a metà settimana prossima.