Maltempo, il fulmine colpisce l'albero che cade sulla casa

Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi in via Lotto per la rimozione di un albero caduto su di una casa. dopo che era stato colpito da un fulmine durante il temporale. Il fulmine ha colpito un grosso pino cedro rompendolo a metà, e così la parte rotta è caduta su una casa.

I vigili del fuoco hanno utilizzato l'autoscala per rimuovere la parte di albero rotto e mettere in sicurezza il restante e per fortuna non si segnalano persone coinvolte.