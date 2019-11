Mareggiate, impraticabili alcuni sottopassi. Il Comune: «Non recatevi in spiaggia»

FALCONARA - A causa della violenza delle mareggiate di questa notte sono attualmente impraticabili i sottopassi di via Goito (Casina Rosa), della zona Disco, Santinelli e Cacciatori di Villanova. La violenza del mare ha riversato acqua e sabbia nei sottovia e il Comune di Falconara, vista l’impossibilità dei vigili del fuoco di intervenire in maniera efficace, ha contattato la protezione civile, affinché intervenga con una pompa sufficientemente potente. In attesa di interventi risolutivi si raccomanda ai cittadini di non recarsi in spiaggia se non strettamente necessario. I mezzi di soccorso non potrebbero infatti raggiungere il litorale attraverso il sottopasso di via Goito, l’unico attrezzato per il passaggio dei veicoli.