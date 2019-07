Il maltempo squarcia il corridoio del reparto: paura in ospedale

Non solo riviera e non solo stabilimenti balneari. Anche l’ospedale di Loreto ha pagato le conseguenze del maltempo che si è abbattuto oggi in provincia.

La paura per personale e pazienti della Santa Casa è scattata quando le raffiche di vento e la pioggia hanno fatto cadere ben quattro alberi presenti nel giardino dell’ospedale. Uno dei pini ha colpito il gruppo elettrogeno mentre in uno dei corridoi sono crollati alcuni pannelli del controsoffitto. Hanno ceduto anche parti di vetrata, non risultano danni a persone.