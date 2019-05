Maltempo, danni in tutta la provincia: decine gli interventi dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono molto impegnati per i danni dovuti al maltempo. Le province maggiormente impegnate sono Pesaro e Ancona, dove sono in corso circa 50 interventi, che riguardano danni dovuti alla pioggia e al forte vento: rami sulla sede stradale, allagamenti, coperture pericolanti, cartelli e insegne.

In particolare ad Ancona sono intervenuti per rimuovere alcune parti di copertura e mettere in sicurezza la chiesa di Varano. Alta tensione per i fiumi della provincia, in particolare l'Esino per cui è allerta rossa. Corsi comunque monitorati costantemente dalla Protezione civile regionale.