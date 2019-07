Gazebi sfondati, grandine ed allagamenti: danni per milioni di euro

Gazebi sfondati a Fano, alberi divelti a Pesaro, allagamenti nelle strutture di Porto San Giorgio e Ancona, piantine in vaso, banconi e espositori distrutti a Jesi. E’ quanto emerge dal primo monitoraggio avviato da Uecoop Marche, l’Unione europea delle cooperative, sulla situazione nei territori della costa adriatica e dell’entroterra, investiti dalla violenza dell’ultima ondata di maltempo.

«Una situazione di eccezionale gravità – spiega Uecoop Marche – con milioni di euro di danni a tutto il sistema produttivo e turistico delle Marche e delle regioni Abruzzo ed Emilia. E’ un duro colpo per le imprese, non sono lungo la costa ma anche nelle zone interne, pertanto è necessario avviare la procedura per lo stato di calamità».