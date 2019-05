Maltempo in provincia, Coldiretti: «Stato di calamità per l'area colpita»

ANCONA - Questa mattina i funzionari di zona di Coldiretti hanno effettuato una ricognizione insieme al Servizio Agricoltura della Regione Marche per affrontare la grave situazione a seguito della grandine che ha colpito, domenica 5 maggio, una zona circoscritta tra le frazioni osimane di San Paterniano e Casenuove, Filottrano e Offagna.

Grandine e pioggia hanno imperversato in gran parte della provincia ma in questa zona specifica il maltempo ha avuto gli effetti più devastanti. Gli agricoltori lamentano fino al 90% di perdite del grano e la pressoché totalità di danni su girasole, vigne, olivi, ortaggi come carciofi, piselli, fava e frutta oltre a qualche struttura. “Chiediamo alla Regione di delimitare quanto prima l’area dei danni – commentano da Coldiretti Ancona – chiedere al Ministero di riconoscere lo stato di calamità e intervenire con misure a sostegno delle aziende colpite”. I danni riguardano le colture annuali – basti pensare che per il grano si prospettava un’annata da 60 quintali a ettaro di resa – ma anche poliennali quali uliveti frutteti e vigneti per i quali si potrà tornare a pieno regime solo nei prossimi anni.