Maltempo, la Cna chiede lo stato di calamità ed i sostegni locali

Le immagini ormai sono passate sotto gli occhi di tutti: i danni causati dalla forte ondata di maltempo che ha colpito anche la provincia di Ancona sono ingentissimi. Dal porto dorico all’ospedale di Loreto, dalle strade bloccate nel senigalliese agli allagamenti ad Ancona, ma soprattutto: spiaggia e stabilimenti completamente devastati nel lungomare a sud del capoluogo, in particolare Marcelli e Numana.

Sulla vicenda è intervenuta la Cna che ha chiesto lo stato di calamità per le attività colpite: «E’ stata quasi un’apocalisse che ha lasciato devastazione dietro di sé – dice il direttore Cna Territoriale Ancona Massimiliano Santini – ci auguriamo pertanto che la Regione in primis, e quindi anche le altre istituzioni competenti, non lascino soli gli imprenditori che si sono trovati col lavoro di una vita distrutto. Cna resta a disposizione di tutti gli operatori e cittadini che vorranno effettuare segnalazioni in merito. Siamo inoltre certi che le amministrazioni comunali interessate, nella fattispecie quella di Numana, al cui sindaco va tutta la nostra solidarietà, sappiano comprendere, alleviare, compensare o contenere la mole impattante ed eccezionale dei costi a carico delle attività che hanno subito tali danni, con modalità che la Cna è pronta a proporre e discutere nell’interesse delle imprese associate».