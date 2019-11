La mareggiata colpisce il ristorante del presidente, le ragazze del Falconara lo aiutano

Guai dopo la mareggiata al ristorante di Alberto Berardi, niente paura: le Citizens saltano l’allenamento per aiutare il presidente onorario in difficoltà. È successo questa mattina sul lungomare di Marina di Montemarciano, nelle ore scorse alle prese con una mareggiata che ha lasciato danni al suo passaggio. Il ristorante AB, di proprietà di Berardi, è stato raggiunto da circa 30 centimetri d’acqua. Soprattutto la parte esterna era invasa di ghiaia.

Muretti e strutture sporchi di acqua e sabbia. Le giocatrici e i dirigenti del Città di Falconara si sono dati appuntamento in mattinata per dare una mano. "Nel momento del bisogno questa società è sempre presente – ha detto ringraziando Berardi - Era già capitato qualche anno fa e anche stavolta la squadra ha risposto in toto. Sono state brave queste ragazze. Ci hanno aiutato tanto e nel giro di un paio di ore siamo riusciti a fare il lavoro di quattro giorni. Un grande gesto di amicizia: queste sono le cose belle della vita".