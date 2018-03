Post maltempo, in strada si apre una grossa voragine

Una grossa voragine, profonda alcuni metri, si è aperta ieri sera nella strada che serve due condomini, in via VIII Marzo ad Ancona. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e bloccato sia l'accesso pedonale che quello veicolare. Successivamente è intervenuto il personale dell'ufficio tecnico comunale per tutti i rilievi del caso. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.