Tromba d'aria, alberi abbattuti e treni bloccati: il maltempo di nuovo in provincia

Vento con raffiche fino a 100 km/h, alberi abbattuti, treni bloccati e tanti disagi in tutta la provincia. E' arrivata l'annunciata perturbazione che dal tardo pomeriggio di oggi (venerdì) sta interessando tutta la nostra provincia.

Danni diffusi da Senigallia fino ad Ancona, con decine di chiamate giunte al centralino dei vigili del fuoco. Tromba d'aria durante il Summer Jamboree, che in queste ore sta animando le vie di Senigallia. Intorno le 19 c'è stato un fuggi fuggi generale con il forte vento che ha provocato alcuni danni soprattutto in zona centro storico. Il treno Ancona-Pesaro è rimasto bloccato alla stazione di Fano, mentre sempre sulla spiaggia di velluto una tempesta di sabbia ha creato non pochi disagi ai bagnanti.

Il maltempo ha poi interessato Ancona ed il Conero, con il forte vento che intorno le 20 sta sferzando tutto il capoluogo e nelle prossime ore è previsto un ulteriore peggioramento.