Il vento flagella la provincia, strage di alberi e traffico in tilt

Ancona e provincia flagellate dal vento, ma è proprio il capoluogo insieme a Falconara l’area che ha contato il maggior numero di interventi dei Vigili del Fuoco. Sulla costa il vento ha toccato una velocità di 70 Km/h, gli interventi che hanno riguardato perlopiù la rimozione di alberi caduti e la messa n sicurezza delle tegole dei tetti. L’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile Regionale è valida anche per la giornata di domani.

Solo ad Ancona sono stati richiesti 30 interventi di cui uno lungo via Thaon De Revel dove un albero si è rovesciato sulla sede stradale all’altezza del Grand Hotel Passetto. Rami in strada anche lungo il viale della Vittoria e a Collemarino, rimossi in poco tempo. 12 chiamate alla centrale operativa hanno riguardato Falconara, dove il Comune ha invitato i cittadini con un messaggio whatsapp a tenere la massima prudenza nel parcheggiare o transitare con le autovetture sotto gli alberi.

11 sono le chiamate pervenute tra Osimo e Castelfidardo, 13 nel fabrianese e 11 nello jesino comprese le zone di San Marcello e Maiolati Spontini. Proprio a Maiolati, in via Sant’Andrea, una grossa quercia è caduta sulla strada bloccando il traffico nel primo pomeriggio e l’intervento di rimozione è ancora in corso. 4 chiamate d’intervento sono arrivate nel Senigalliese e in totale, da questa mattina, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in circa 80 interventi. Alle 16,30 altri 15 erano in coda.