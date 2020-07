Maltempo ad Ancona, alberi sradicati e strade come torrenti: decine le richieste di aiuto

Era annunciato dalle previsioni meteorologiche e puntale è arrivato il nubifragio che accompagna il fronte freddo in arrivo dal Nord. Come anticipato dagli esperti, stamattina le Marche e Ancona si sono svegliate con un forte acquazzone che ha creato molti disagi, soprattutto nel capoluogo dorico e sulle coste. Decine le chiamate alla centrale operativa dei vigili del fuoco che, al momento, sono impegnati soprattutto per allagamenti in vari locali, alberi caduti su auto e cavi elettrici, ma anche insegne e impianti divelti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In via Tavernelle, il vento a sradicato un albero che è poi crollato su una macchina parcheggiata. Per fortuna nell’abitacolo non c’era nessuno. Stessa cosa davanti all'ospedale Salesi, dove un albero è franato sulle auto parcheggiate. Caos nel quartiere Adriatico dove il viale della Vittoria si è trasformato in un torrente d’acqua. Problemi anche al Piano, con negozi allagati e gli operatori del mercato di piazza d’Armi costretti alla ritirata. Chiusi i sottopassi di via Macerata e di via Lotto a causa dei forti temporali, di fronte ai quali si raccomanda la massima prudenza sulle strade. Alla stazione il vento freddo ha anche sradicato la pensilina della fermata dell’autobus.