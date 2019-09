Maltempo, allagamenti e alberi caduti in strada: distrutte delle auto

I Vigili del fuoco sono al lavoro in numerosi interventi a causa del maltempo che ha colpito soprattutto la fascia costiera della provincia anconetana. Attualmente sono stati effettuati circa 40 interventi per alberi caduti e allagamenti. In particolare ad Ancona un'auto è rimasta bloccata nel sottopasso di Vallemiano, dopo che il conducente ubriaco ha proseguito nonostante l'acqua alta. Per recuperare la vettura è stato necessario l'intervento del nucleo sommozzatori.

A Marzocca un pino è caduto su due auto ma per fortuna non sono state coinvolte persone. La squadra dei pompieri è intervenuta sul posto anche con l'autoscala per tagliare l'albero e liberare il veicolo.