Maltempo, alberi abbattuti e tetti divelti: oltre 90 gli interventi dei pompieri

Da oltre 12 ore la provincia di Ancona è sferzata da un forte vento. Dalle 20 di ieri oltre 90 interventi sono stati portati a termine dai vigili del fuoco per rami, camini, insegne, antenne, grondaie, tegole pericolanti e alberi abbattuti.

Complessivamente sono stati impegnati sul territorio oltre 80 pompieri, in maniera più intensa nella media Vallesina dove il vento ha colpito particolarmente il territorio di Monte Roberto scoperchiando tetti e abbattendo alberi. Proprio nella zona questa mattina è rimasto chiuso l'Istituto Agrario Cuppari-Salvati di Pianello, per via di alcuni alberi pericolanti nel vialone che porta all'entrata principale.