«Chiederò al Governo lo stato di emergenza per i comuni anconetani»

«Io chiederò al governo lo stato di emergenza per i comuni colpiti, così che possano subito riparare i danni e rimettersi in piedi». A dirlo è il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, che, venuto a conoscenza dei danni subiti dalla provincia di Ancona dopo la devastante bomba d’acqua di ieri, ha scritto un post su Facebook in cui esprime vicinanza ai cittadini anconetani ed è pronto ad aiutare i commercianti e i cittadini in difficoltà.