Maltempo, l'intera provincia in ginocchio: solo mercoledì mattina circa 200 gli interventi

Il forte maltemop che si è abbattuto nella serata di ieri ha colpito violentemente tutta la provincia di Ancona. I vigili del fuoco sono attualmente impegnati per la rimozione di alberi, tetti scoperti, insegne pericolanti ed auto danneggiate. Le zone maggiormente colpite sono: Ancona, Marcelli, Osimo, Loreto Filottrano. I vigili del fuoco stanno lavorando ininterrottamente con il raddoppio del personale. In provincia da inizio emergenza alle 8.30 di questa mattina i pompieri hanno effettuato 80 interventi mentre sono 90 quelli in coda.