Emergenza maltempo, albero cade in strada e danneggia auto e abitazioni

Gran lavoro per gli agenti della Polizia Municipale e gli uomini del Magazzino comunale ieri sera ed anche questa mattina per via dei danni prodotti dal maltempo. Ultimo intervento stamane all'alba quando un grande albero situato in via Montenero, nei pressi dell'ex Umberto I° è crollato danneggiando un auto in sosta e provocando danni a vetrate di due palazzi situati nei pressi.

“Anche qui – spiega l'assessore alle Manutenzioni e Protezione Civile, Stefano Foresi che dal primo pomeriggio di ieri fino a tarda sera ha seguito direttamente le situazioni critiche insieme agli addetti comunali - siamo subito entrati in azione. L'obiettivo primario in queste ore è stato mettere in sicurezza le strade, rimuovere gli alberi caduti, oltre a ripristinare la circolazione”. In via Montenero è quindi intervenuto un mezzo attrezzato della ditta che per l'Amministrazione Comunale sovrintende al taglio e rimozione e che è stato al lavoro in vari luoghi della città per tutta la giornata di ieri. Altri alberi sono caduti durante la notte per via delle forti raffiche di vento al Parco Unicef, al parco Lunetta, al cimitero di Varano e agli Angeli.

Gli agenti della Polizia Municipale ieri sera sono intervenuti sulla strada provinciale del Conero, anche questa bloccata per via di un albero divelto dalle forti raffiche. La direttrice è stata chiusa e successivamente riaperta a senso unico alternato presidiato dagli agenti che hanno effettuato lo stesso tipo di intervento in via Ferrovia e in via Varano. In tutti i casi sul posto oltre ai vigili del fuoco anche gli uomini del Magazzino comunale che hanno lavorato alacremente per liberare la sede stradale. Analoghe situazioni critiche sono state riscontrate in via Saline, via Malatesta, via Grotte, via del Golfo, Portonovo, via delle Grazie e in viale della Vittoria dove un grande albero cadendo ha bloccato una carreggiata all'altezza di via Toti. Sono state oltre 150 le chiamate con richieste di intervento giunte ieri al Comando della Municipale delle Palombare e tutte le pattuglie, come spiega la comandante Liliana Rovaldi, sono state impegnate nel far fronte all'emergenza. “Ringrazio tutti per la tempestiva e concreta collaborazione nell'affrontare questa situazione” ha commentato infine l'assessore Foresi.