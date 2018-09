Maltempo, pioggia e grandine flagellano l’entroterra: è emergenza 

Jesi sott’acqua, frana in centro e pronto soccorso allagato. Il maltempo che si è abbattuto su Ancona e provincia dalla tarda mattinata di oggi ha colpito soprattutto l’entroterra con acqua e grandine. Vigili del fuoco operativi soprattutto a Jesi, insieme agli agenti della polizia locale, dove sono stati dirottati anche i mezzi dei distaccamenti vicini. La sala operativa nel corso del pomeriggio ha ricevuto circa 80 chiamate. Allagato anche il pavimento del pronto soccorso del Carlo Urbani, sottopassi della città chiusi a scopo precauzionale con l'acqua che ha reso impraticabile il sottopasso all'altezza dell'uscita Jesi est (foto in basso). Pezzi di murata sono venuti giù lungo via Roma e si sono abbattuti sulla strada. Numerose segnalazioni per garage e cantine allagate mentre in piazza Federico II il vento ha strappato i tendoni di una manifestazione.

Mattinata di passione anche nell’osimano con parte della Statale 16 allagata e chiusa al traffico per un quarto d’ora. Poco prima di mezzogiorno l’acquazzone ha allagato negozi e bar all’altezza di Osimo Stazione dove hanno operato tre squadre dei Vigili del Fuoco. Situazione al momento sotto controllo nel capoluogo. I pompieri hanno ricevuto alcune chiamate nella zona della Baraccola e dal Piano, dove si sono registrati allagamenti ma al momento la situazione non è considerata a livello critico.



