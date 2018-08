Il maltempo inclina di molto l'albero, è pericoloso e deve essere tagliato

Nella tarda mattinata della giornata odierna, i vigili del fuoco sono intervenuti a Osimo in via De Gasperi per rimuovere un albero che causa il maltempo dei giorni scorsi si era vistosamente inclinato sulla pubblica via ostruendo il traffico. Utilizzando la motosega, i vigili del fuoco hanno fatto a pezzi l’albero abbattendolo completamente. Non si segnalano persone coinvolte.