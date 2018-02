Paura in piazza, albero cade sulla scalinata: sul posto i vigili del fuoco

Questa mattina, quando da poco erano passate le 12,30, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona nella scalinata di piazza Duomo dove un grosso pino si era staccato, cadendo a terra ed ostruendo il passaggio pedonale della scalinata che conduce al Duomo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona ed utilizzato l’autogrù per rimuovere i pezzi di albero tagliati. Per fortuna al momento del crollo l'intera area era vuota e nessuno è rimasto ferito.