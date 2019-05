Maltempo, alberi cadono in strada: paura per gli automobilisti

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in via Brecce Bianche e a Senigallia in strada delle Grazie, per la rimozione di alberi caduti in strada a seguito del maltempo. I vigili del fuoco utilizzando l'autoscala, hanno rimosso le parti pericolanti ed hanno ripristinato la sicurezza nelle aree interessate. Per fortuna non si segnalano persone ferite.