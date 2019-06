Festival del mosciolo, due i malori durante l'evento: intervenuta la Croce Rossa

Sono stati attimi di paura quelli vissuti ieri sera durante la prima giornata del Festival del Mosciolo, l'evento enogastronomico in scena dal 27 al 30 giugno al porto antico di Ancona. Gli operatori della Croce Rossa di Ancona sono dovuti intervenire per soccorrere due donne, un'anziana di 80 anni ed una minorenne, entrambre colte da un malore. La prima stava mangiando quando per cause ancora da chiarire si è sentita poco bene. La giovane invece si trovava in fila in attesa della cena. Gli operatori della Croce Rossa di Ancona le hanno soccorse e successivamente hanno chiamato il supporto dell'automedica del 118. Le due donne sono state trattate sul posto e non c'è stato bisogno del trasporto in ospedale.