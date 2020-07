Il sole picchia a 30 gradi, malori in serie per il caldo: una donna è in gravi condizioni

E’ stata una mattinata di malori in serie, riconducibili anche al caldo. L’automedica del 118 e la Croce Gialla attorno alle 9 sono intervenuti nella chiesa di San Cosma per una donna di 67 anni che si è sentita male: è stata portata in codice giallo a Torrette. Quasi in contemporanea, si sono registrati altri due malori: il primo in piazza Stamira, dove una 66enne è stata colta da una crisi cardiaca. La donna è grave: è arrivata al Pronto soccorso in codice rosso. Sulla Flaminia, una 50enne ha accusato dolore toracico mentre faceva colazione in un bar: anche lei è stata accompagnata all’ospedale per accertamenti.

Attorno alle 11, in un ambulatorio ospedaliero di via Corridoni una trentenne incinta si è sentita male, a quanto pare per il caldo: è stata portata al Salesi per accertamenti. E a mezzogiorno, un equipaggio della Croce Gialla e il 118 sono dovuti intervenire anche in un supermercato di via Trieste, dove un uomo di 56 anni si è accasciato mentre faceva spesa: è arrivato in codice giallo a Torrette.