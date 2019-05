Malore in volo, choc tra i passeggeri: necessario l'atterraggio di emergenza

ANCONA - Sono stati attimi di paura quelli vissuti oggi pomeriggio all'interno del volo Bologna-Tirana. Un ragazzo albanese ha avvertito un malore, probabilmente una crisi epilettica, tra lo choc dei passeggeri. Il comandante ha quindi deciso di eseguire un atterraggio di emergenza con il velivolo che ha fatto così scalo all'aeroporto Raffaello Sanzio. Il giovane è stato subito soccorso dagli operatori della Croce Gialla di Falconara e trasportato in codice giallo all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna non è in pericolo di vita. Solo tanto spavento per gli altri passegeri a bordo ma nessuna conseguenza fisica.