Malore alla guida, si accascia sul volante: grave un automobilista

Accusa un malore mentre guida il suo furgone, riesce a fermare il mezzo e perde i sensi. E' in gravi condizioni l'automobilista di 60 anni che questa mattina è stato soccorso in via Albertini, poco distante dalla Concessionaria Audi. A dare l'allarme un passante che ha visto l'uomo privo di sensi all'interno del furgone.

Sul posto provvidenziale l'intervento del medico del 118 che è riuscito a stabilizzare il 60enne. L'uomo è stato poi trasportato dalla Croce Gialla di Ancona all'ospedale regionale di Torrette in codice rosso dove si trova in sala d'emergenza. Le sue condizioni sono gravi.

.