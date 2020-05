Incidente sul ponte della Barchetta, gravissimo un ciclista

MONSANO - E' in gravissime condizioni il ciclista di circa 60 anni che questa mattina avrebbe accusato un malore sul ponte della Barchetta, nella zona di Baldi Carni. Ad allertare i soccorsi è stato il coordinatore provinciale della protezione civile che in quel momento si trovava in zona. Ancora da chiarire se si sia trattato effettivamente di un malore o se l'uomo sia stato coinvolto in uno scontro con un altro mezzo. Sul posto è atterrata l'eliambulanza ed è intervenuta un'ambulanza del 118. Il ciclista è stato intubato e trasportato in gravissime condizioni all'ospedale regionale di Torrette.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO