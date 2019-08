Malore per un turista, paura sulla spiaggia di San Michele: interviene l'idroambulanza

Si trovava sulla spiaggia di San Michele a Sirolo per trascorrere le vacanze estive. Poi un improvviso malore lo ha fatto accasciare sulla sabbia.

Paura questa mattina per un turista di 58 anni, soccorso dagli operatori della Croce Rossa di Ancona. L'uomo è stato caricato sull'idroambulanza e trasportato al punto di primo intervento del porto di Numana. Il personale sanitario presente lo ha poi visitato. Per fortuna le sue condizoni non sembrerebbero gravi.