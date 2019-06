Malore tra le corsie del supermercato, paura per un cliente

Si trovava all'interno del supermercato all'incrocio tra via Amendola e via Chiesa per fare spesa. Una mattina come tante per un 80enne anconetano che improvvisamente però ha accusato un malore. Il personale del locale ha subito allertato il 118 con gli operatori della Croce Gialla di Ancona che sono intervenuti alcuni minuti dopo. L'uomo è stato quindi soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni non sembrerebbero preoccupanti.