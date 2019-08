Si tuffa in mare con un'amica, poi l'annegamento: gravissima una 22enne

Stavano facendo il bagno e si sono buttate all'altezza delle grotte di Sirolo, nonostante il mare non fosse in ottime condizioni. Poi la più giovane, 22 anni, ha subito accusato i primi sintomi di una sindrome da preannegamento. Paura questa mattina a Sirolo, dove una ragazza di 22 anni è stata soccorsa dopo essersi tuffata in mare con un'amica di 26 anni.

Dopo pochi istanti è stata attivata l'idroambulanza della Croce Rossa di Ancona, in standby al porto di Numana, che con non poche difficoltà a causa del mare e del litorale impervio, è riuscita a recuperare le due ragazze. Una volta recuperata, la 22enne era già in arresto cardiocircolatorio.

I soccorritori hanno subito iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, dirigendosi nel frattempo alla spiaggia Urbani di Sirolo dove era presente l'equipe medica dell'elisoccorso già attività.

La ragazza è stata trattata dai medici, intubata e trasportata con un codice di massima gravità all'ospedale regionale di Torrette. L'amica invece è stata trasportata presso il punto di primo intervento allestito al porto di Numana: per fortuna le sue condizioni non sono gravi.