Ragazzina di 12 anni rischia di annegare, l'infermiera in vacanza le salva la vita

Si trovava in spiaggia per trascorrere una bella giornata di mare. Poi una ragazzina rischia di annegare e lei interviene per salvarle la vita. Ora a distanza di 24 ore arriva una bella notizia dall'ospedale regionale di Torrette, dove la 12enne si trova ricoverata. Le sue condizioni per fortuna sono migliorate ed ora è fuori pericolo.

Il salvataggio

Come riportato da PerugiaToday l'incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Marotta, dove una ragazzina di dodici anni è stata avvistata dal personale di servizio della struttura ricettiva in situazione di grave difficoltà respiratoria. Testimoni hanno riferito che era completamente priva di conoscenza. L’infermiera professionale di Perugia, con lunga esperienza in attività assistenziale di emergenza nell’ospedale Santa Maria della Misericordia, dopo essersi qualificata, ha iniziato il massaggio cardiaco, in una situazione critica. Le manovre effettuate si sono tuttavia rivelate utili, con ripartenza dell'attività cardiocircolatoria. Gli operatori sanitari sopraggiunti in spiaggia hanno poi trasportato la ragazzina in gravissime condizioni all’ospedale di Ancona. Per fortuna ora sta meglio e non è più in pericolo di vita.