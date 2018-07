Passeggia in spiaggia, poi il dramma: muore per un malore davanti alla moglie

SENIGALLIA - Stava passeggiando sul lungomare Mameli in compagnia della moglie quando improvvisamente è stato colto da un malore ed è caduto a terra. Tragedia ieri mattina sul lungomare Mameli dove un turista di 84 anni ha perso la vita mentre si trovava a pochi passi dalla riva.

Sul posto è atterrata l'eliambulanza con i medici che hanno tentato il tutto per tutto per rianimarlo. Le loro manovre però si sono rivelate inutili con l'anziano che è spirato poco dopo. Disperata la moglie che ha accusato un malore ed è stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti.