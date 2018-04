Malore prima di entrare in classe, si accascia al suolo davanti agli altri studenti

Si trovava a poche decine di metri dall'entrata della scuola, pronta per unirsi ai suoi compagni di classe. Poi l'mprovviso malore che l'ha fatta stramazzare al suolo. Paura questa mattina davanti all'istituto d'arte Mannucci a Jesi.

Sembrerebbe che la ragazza sia stata colpita da un calo di pressione che le ha fatto perdere i sensi. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che l'ha trasportata all'ospedale Carlo Urbani di Jesi, dove si trova ricoverata per tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni per fortuna non sarebbero preoccupanti.