Malore al bar vicino della spiaggia, ansia tra i bagnanti di Mezzavalle: grave una ragazza

Ansia nella domenica di mare alla spiaggia di Mezzavalle nella baia di Portonovo. Erano circa le 14 quando una 23enne ha avuto un malore che l’ha fatta stramazzare a terra, tra lo choc dei presenti. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi dal mare con la barca di salvataggio di Portonovo, a bordo della quale c’erano 4 soccorritori, oltre al pilota. La giovane è stata subito soccorsa e posta in sicurezza sull’imbarcazione, scortata da due moto d’acqua della Polizia di Stato. Poi rendez vous al molo, dove la 23enne è stata posta sull’ambulanza della Croce Gialla di Camerano per il trasporto in ospedale.

La giovane ora si trova ricoverata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette in gravi condizioni.