Malore alle Due Sorelle, paura per una ragazza: interviene l'idroambulanza

Malore ieri mattina alla spiaggia delle Due Sorelle per una turista statunitense. Grazie alla tempestiva chiamata di soccorso pervenuta dal bagnino di salvataggio, l'idroambulanza della Croce Rossa di Ancona è intervenuta per soccorrere una ragazza di 30 anni di origine statunitense che è stata colta da un malore e forti dolori addominali mentre si trovava in spiaggia.

Gli operatori polivalenti del salvataggio in acqua sono partiti dal porto di Numana ed hanno spiaggiato nella zona di interesse dove si trovava la turista. Una volta valutati i parametri vitali, coordinandosi con la centrale operativa del 118 e con la Guardia Costiera, i soccorritori hanno trasportato la ragazza presso il punto di primo soccorso della CRI al Porto di Numana, dove è stata tenuta sotto controllo per poi rifiutare il trasporto in ospedale.