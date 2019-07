Malore fatale in auto, choc davanti al supermercato: Pietro non ce l'ha fatta

Dramma questa mattina, intorno le 8, a Chiaravalle dove un uomo di 54 anni ha perso la vita mentre si trovava alla guida della sua auto. Si tratta di Pietro Saburri, carrozziere di Jesi ma residente a Chiaravalle, che in quel momento stava viaggiando nei pressi del supermercato Eurospin. Fatale un malore improvviso che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Sul posto i soccorritori che purtroppo però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Intervenuti anche i Carabinieri.