Caldo da paura, sviene e batte la testa su un gradino: choc in spiaggia

Si è sentito male in spiaggia, anche a causa del gran caldo. Ha perso i sensi ed è caduto in avanti, battendo la testa e il torace contro un gradino. Choc in uno chalet di Palombina, dove oggi pomeriggio, attorno alle 15, un pensionato di 73 anni ha accusato un malore mentre raggiungeva il suo capanno per cercare un po' di refrigerio. Tempestivo l’intervento dei volontari della Blu Pubblica Assistenza che si trovavano nella postazione di primi soccorso con il quad. Al loro arrivo l’anziano aveva già perso conoscenza, ma anche grazie al supporto di infermieri fuori servizio presenti in spiaggia, è stato possibile mantenere stabile il paziente fino all’arrivo dell’automedica del 118 e di un’ambulanza della Croce Gialla. Il 73enne sembrava mostrare segnali di risveglio quando è stato trasportato a Torrette in codice rosso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.