La nipote è in pedana, il nonno si sente male mentre fa il tifo per lei

Attimi di paura questo pomeriggio attorno alle 18 al Palaindoor delle Palombare dove un nonnino si è sentito male mentre assisteva alla gara della nipote, impegnata nella Coppa Italia tre armi (fioretto, sciabola e spada) valida per la qualificazione al campionato italiano Assoluti di scherma.

Subito sono scattati i soccorsi. L’anziano novantenne è stato prontamente preso in cura dai militi della Croce Gialla, presenti nel palas con una postazione fissa, e dal personale medico. Poi in ambulanza è stato trasferito al vicino Inrca in codice giallo. Il nonnino si è ripreso, non ha mai perso conoscenza, ma ora è sotto osservazione al pronto soccorso del geriatrico per indagare sulle ragioni dell’improvviso malore.