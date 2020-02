Malore davanti all’ospedale, l’ambulanza deve fare pochi metri: viabilità in tilt

Malore davanti alla fermata dell’autobus dell’ospedale regionale di Torrette di Ancona, dove una persona è andata in arresto cardiaco. Immediato l’arrivo dei soccorritori che l’hanno rianimata e poi l’hanno trasportata in Pronto Soccorso in ambulanza con un codice rosso.

Tutto questo però è bastato per mandare in tilt la viabilità dell’ospedale dove, per impedire la sosta selvaggia, la carreggiata è ridotta ad una corsia. Una corsia dove si sono bloccate tutte le auto per il tempo dei soccorsi.

