Malore a Palazzo Raffaello, viene soccorso in bagno e portato in ospedale

ANCONA - E' stato trovato in bagno quasi privo di sensi l'uomo soccorso questa mattina dagli operatori della Croce Gialla di Ancona. L'allarme è scattato intorno le 9 all'interno di Palazzo Raffaello, sede della Regione Marche, in via Gentile da Fabriano. L'uomo è stato in un primo momento trattato all'interno della struttura e poi, mentre si stava riprendendo, trasportato all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Sul posto anche l'automedica.

