Si è accasciato in strada ed è morto così Giovanni Ferrini, ex ferroviere in pensione di 89 anni. Il fatto è avvenuto poco fa intorno alle 19 in corso Carlo Alberto al Piano, davanti alla Pasticceria Maurizio. Immediati i soccorsi della Croce Gialla di Ancona e dell’automedica, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.