Malore alla moschea, l'Imam blocca i soccorsi: «Con le scarpe non si può entrare»

«Nella moschea non si può entrare con le scarpe». Con queste parole l'Imam ha accolto gli operatori della Croce Gialla di Ancona, intervenuti nella moschea di via Dalmazia dopo una richiesta di aiuto.

Momenti di tensione e stupore quelli vissuti ieri mattina, con l'Imam che in un primo momento ha impedito agli operatori di entrare nella moschea e soccorrere un uomo di 42 anni, che si era sentito male all'interno del centro islamico. A quel punto però i soccorritori hanno spiegato all'Imam che per motivi di sicurezza non avrebbero potuto togliere le scarpe. L'uomo ha quindi deciso di fare entrare l'equipaggio e soccorrere il paziente, che è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi.