Malore in acqua, inutili i soccorsi: muore un turista

Stava passeggiando in acqua quando a un certo punto è stato stroncato da un malore. Inutili i soccorsi. La tragedia questa mattina attorno alle 11 sulla spiaggia di Porto San Giorgio. Sul posto, per soccorrere l'uomo, sono intervenuti i bagnini e il 118 ma non c'è stato nulla da fare nonostante i tentativi di massaggio cardiaco.

L'uomo aveva 82 anni ed era piemontese, originario della Valle d'Ossola. Aveva scelto le Marche per le sue vacanze e stava soggiornando presso un agriturismo della zona.