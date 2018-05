Malore mentre sta lavorando in barca, paura al molo: è grave

Stava lavorando su un'imbarcazione al molo di Marina Dorica quando improvvisamente è stato colto da un malore. Paura questa mattina per un anconetano di 82 anni che è stramazzato sulla barca mentre stava facendo alcuni lavori. Sul posto sono intervenute l'ambulanza della Croce Gialla e l'automedica del 118. L'anziano è stato soccorso, immobilizzato e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette, dove si trova in gravi condizioni.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO