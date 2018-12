Infarto mentre si trova sul campo da calcetto, giovane stramazza al suolo

Sembrava una partitella a calcetto come tante ma per poco non si è trasformata in una tragedia. Un ragazzo di 37 anni, di Jesi, è stato colto da un malore mentre si trovava sul campo da futsal di un centro sportivo della città. E' successo ieri sera, intorno alle 21.30, all'interno della struttura di via Gramsci. Sul posto oltre agli operatori della Croce Verde di Jesi anche i sanitari del 118 che lo hanno trasportato poi in ospedale a Torrette con un codice rosso. Le sue condizioni sono ancora gravi.