Colpito da un ictus mentre fa un provino a calcio, giovane calciatore crolla a terra

Si trovava sul rettangolo d'erba che tanti ragazzi amano, quel campo da calcio che poteva dargli una grande opportunità per il suo futuro. Un provino per l'Ascoli Calcio che stava finendo in tragedia. Vittima di un malore, probabilmente un ictus, un giovane calciatore di 14 anni che improvvisamente è stramazzato al suolo. A soccorrerlo i medici dell'eliambulanza che lo hanno poi trasportato all'ospedale regionale di Torrette, dove è stato poco dopo operato d'urgenza. La prognosi è tuttora riservata.